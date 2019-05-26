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Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

SÜPER  Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.

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