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Galaxy A52s 5G ortaya çıktı

28.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yeni Galaxy A52s 5G cihazın model kodunun SM-A528B olduğu ortaya çıktı. Cihaz ile ilgili bilgiler ise Geekbench veri tabanında görüntülendi.

Galaxy A52s 5G ortaya çıktı

GeekBench listesinde, cihazın yakında çıkacak olan Galaxy M52'nin yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile destekleneceğini gösteriyor. Karşılaştırma testi, Snapdragon 778G’nin, Galaxy A52 5G’de kullanılan Snapdragon 750G’ye göre daha üstün bir performansa sahip olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A52s 5G'NİN PERFORMANSI

Cihaz, tek çekirdekli testte 771 puan kaydederken, çok çekirdekli testte 2788 puan alıyor. Bu, amiral gemisi Galaxy S21 serisindeki Exynos 2100’ün performansından biraz daha düşük.

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Ayrıca Geekbench listesi, Galaxy A52’lerin 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacağını gösteriyor. Galaxy A52’nin 6GB RAM sürümüne sahip olması gibi muhtemelen başka RAM boyutları da olacaktır. Cihaz ayrıca kutudan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışacak ancak büyük olasılıkla gelecek yıl Android 12’ye yükseltilecek.

Galaxy A52s’nin ayrıca üç renk seçeneğiyle geldiği söyleniyor: siyah, beyaz ve açık yeşil, ancak daha fazlası olabilir. Lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok, ancak lansmanın yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun ile beraber cihazın fiyatı hakkında bir bilgimiz olmasa da bir önceki modeli baz aldığımızda 4.500 TL civarı bir fiyatı olacak diyebiliriz. 

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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