Galaxy M11 hakkında her şey!

Telefonun 6 inç büyüklüğünde 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 280 DPI değerli nokta çentikli ekran ile geleceği açıkça görünüyor. Gücünü 1.8 GHz hızında çalışan Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga setinden alacak olan telefonda 3 GB RAM bulunacak. Grafik biriminde ise Adreno 506 yer alacak.

GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan telefonda tek ön kamera ve en iyi ihtimalle çift arka kamera yer alacak. Ancak bu kameraların henüz Megapiksel değerleri hakkında bir sızıntı bulunmuyor. Tahminlerimize göre arka kamera çift lens ile gelirse bu lensler ana kamera + derinlik sensörü şeklinde konumlandırılacak.

GALAXY M11 FİYATI

Fiyat konusunda ise 180 dolar bandında olacağını düşündüğümüz bu modelin Türkiye’de satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim. Giriş seviyesi için oldukça ideal özelliklere sahip olan bu model, ülkemizde 1.200 TL banında olursa tadından yenmez diyebiliriz. Ancak kurlar ve vergileri göz önünde bulundurursak bu modelin 1.500 TL’den aşağı gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

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