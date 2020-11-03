Galaxy Note 20 FE Galaxy S20 FE sonrası ilk Fan Edition telefon olabilir!

Samsung Galaxy Note 20 FE birçok kişinin beklediği bir model. Beklemekte ise haklılar. Zira Samsung, Galaxy S20 FE'yi tanıttığı Fanlar için Unpacked etkinliğinde her yıl en az 1 adet Fan Edition modeli üreteceğini söylemişti. Bu da meraklılar ve fanlar için bir Galaxy Note 20 FE beklentisi oluşturdu. Samsung ise bu konuda sessizliği sürdürürken, Brezilya'da önemli bir gelişme yaşandı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 FE GÖRÜNDÜ

Samsung Galaxy Note 20 FE adının geçtiği bir sayfa, Samsung Brezilya internet sitesinde ortaya çıktı. Sayfaya göre Samsung'un yeni Fan Edition modeli Galaxy Note 20 FE olabilir. Ayrıca sayfada Galaxy Note 20 FE'nin özelliklerine dair de iki farklı bilgi mevcut.

İŞTE SAYFAYA GÖRE GALAXY NOTE 20 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy Note 20 FE özellikleri için sayfada 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran yer aldığı bilgisi yer alıyor. Bunun dışında modelin yuvarlatılan köşeler ve kamera deliği nedeniyle asıl ekran boyutunun 6.3 inç olarak değiştiği, gerçek görünür alanının daha küçük olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Galaxy Note 20 FE'nin 3x optik yakınlaştırmaya ve 76 milimetre odak uzaklığına sahip olacağı sayfadan alınan bilgilerde yazıyor. Tabi gece modu da Galaxy Note 20 FE'de olacak gibi görünüyor.