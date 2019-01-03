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Galaxy Note 8 için Android Pie Şubat ayında geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2019 08:57 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi için tarih verdi. Galaxy Note 8 sahipleri çok yakında Android 9.0 Pie güncellemesi ile tanışacak. İşte Samsung’un açıkladığı o tarih!

Galaxy Note 8 için Android Pie Şubat ayında geliyor!

Güney Kore merkezli Samsung, 2018’i muhteşem bir sürpriz ile kapatmıştı. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesini Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında indirime sunan Samsung, şimdi de Note 8 için bombayı patlattı.

Samsung’un açıkladığı takvime göre Galaxy Note 8 için Android 9.0 Pie güncellemesi Şubat ayında indirime sunulacak. Kademe kademe olarak sunulacak olan güncellemenin yine Şubat ayı içerisinde Türkiye’de de indirime sunulacağını düşünüyoruz.

Ayrıca Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri için Mart ayı içerisinde Android Pie güncellemesi sunulacak. Ancak Galaxy S9 için yayınlanan Android Pie sürümünde sorunlar yaşandığını, güncelleme çıktığında yüklemek için en az 1-2 hafta beklemenizi tavsiye ediyoruz.

Samsung muhtemelen güncellemeyi tüm sorunları çözüp sunacaktır ancak işi sansa bırakmamakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon güncelleme

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