Galaxy S20'den sonra çalışmalar başladı: Samsung Galaxy Note 20+ sonunda gözüktü!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra ile deyim yerindeyse Şubat ayında en önemli kartlarını sahaya sürdü. Ancak diğer firmalar da birer birer kendi kartlarını oynamaya başladı. Bu durum karşısında Samsung'un bir kartı daha var; O da Samsung kullanıcılarının genelinde iyi bir izlenim yaratan Samsung Galaxy Note 20 serisi. Bugün Galaxy Note 20 hakkında ilk bilgiler, performans testi Geekbench'ten geldi.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20+ GEEKBENCH'TE GÖRÜLDÜ

Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench testinin skoru paylaşıldı. Geekbench'teki kayda göre Samsung Galaxy Note 20+ SM-N986U model numarasına sahip. Bu bilginin hemen altında Samsung Galaxy Note 20+'ın Geekbench testinden aldığı sonuç yer alıyor. Buraya bakıldığında Samsung Galaxy Note 20+'ın tek çekirdek testinde 985, çok çekirdek testinde 3220 puan aldığı görülüyor. Fakat Galaxy Note 20+'ı şaşırtıcı yapan unsur ise listede yer alan özellikler tablosu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20+'IN ÖZELLİKLERİ

Geekbench testine göre, Samsung Galaxy Note 20+ kona kod adına sahip bir işlemci kullanıyor ve bu işlemcinin Qualcomm yapımı olduğu yazıyor. Kona kod adı aslında hepimizin yakından tanıdığı bir işlemciye ait. Bu kod adı, Qualcomm'un amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 865 işlemcisinin kod adı. Yani Samsung Galaxy Note 20 serisi için de tercihini Snapdragon 865'ten yana kullanmış gibi görünüyor.

Tüm bunların yanında toplamda 8GB RAM değerine sahip olan SM-N986U kod adlı Samsung Galaxy Note 20+, Samsung tarafından Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

