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Galaxy S20’nin özellikleri A ailesi için de gelmeye başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Galaxy A71 için One UI 2.5 güncellemesi bugün OTA’dan indirime sunuldu.

Galaxy S20’nin özellikleri A ailesi için de gelmeye başladı

Samsung, Galaxy S20 ailesi ile birlikte yenilikler getiren One UI 2.5 arayüzünü tanıtmıştı. 2020 yılı içerisinde diğer modellerine de bu arayüz güncellemesini sunacağını söyleyen Samsung, bugün sözünü tuttu ve Galaxy A71 için One UI 2.5 güncellemesini OTA üzerinden indirmeye sundu.

GALAXY A71 ONE UI 2.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Yaklaşık olarak 1 GB büyüklüğündeki A715FXXU3ATI8 yapı numaralı güncelleme ile A71 birçok yeni özellik kazanıyor. Kamera uygulamasından arayüz özelleştirmelerine kadar bir dizi yenilik sunan bu güncellemeyi Ayarlar>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Her Android güncellemesinde olduğu gibi bu güncelleme de kademe kademe sunuluyor. Bu yüzden gün içerisinde güncellemeyi sürekli denetlemenizde fayda var.

ONE UI 2.5 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.
Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.
Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta daha net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile sağlanıyor.
Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.
Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.
Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlanıyor. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.
Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırıyor. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebiliyor ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebiliyor. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.
Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta dosya paylaşımı yapabilirsiniz.
Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

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