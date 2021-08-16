Galaxy S21 FE ertelendi iddiası!

Galaxy S21 FE artık Bluetooth SIG tarafından sertifikalandırılıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, ilginç bir şekilde, birinci sınıf bir akıllı telefon olmasına rağmen cihaz, en son 5.2 sürümüyle değil, Bluetooth 5.0 ile gelecek.

Bluetooth sürümü dışında, sertifika telefon hakkında başka bir şey söylemiyor. Ancak, önceki sertifikalar ve sızıntılar aracılığıyla Galaxy S21 FE hakkında neredeyse her şey ortaya çıkmış durumda.

SAMSUNG GALAXY S21 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 FE’nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Satışa çıkacağı bölgelere göre hem Qualcomm Snapdragon 888 hem de Exynos 2100 yonga setlerinden güç alması bekleniyor.

Telefon 12MP üçlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, 8GB RAM/256GB’a kadar depolama, Android 11 tabanlı One UI 3.1.1, 4.500mAh pil, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj ve 4.5W ters şarj ile gelecek. Son olarak, Galaxy S21 FE dört renge (Gri, Açık Yeşil, Açık Mor, Beyaz) sahip olacak. Bakalım cihaz bu kadar süre beklememize ve ertelemelere değecek bir performans gösterecek mi?

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