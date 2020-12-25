Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı

Samsung’un uzun bir süredir Galaxy Note ailesini sonlandıracağı söyleniyordu. Bu iddialar Samsung tarafından yalanlanmıştı. Bugün gelen bilgilere göre Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını FCC’den aldı. Yani tepe model S-Pen’i resmi olarak destekleyecek.
S-Pen’in, S21 Ultra’ya nasıl entegre edileceği henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar kalemin ayrı satılacağını ve telefonun içine sokulmayacağını söylüyor. Bazı kaynaklar ise tasarımsal ve işlevsellik açıdan S21 Ultra’daki S-Pen’in Note serisindeki gibi olacağını gözler önüne seriyor.
1.400 Euro fiyat bandını zorlaması beklenen Ultra modelin, 6.8 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelmesi öngörülüyor. Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM’den beslenecek olan bu tepe model 2021’in en güçlü modelleri arasında yer alacak.
SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİ ÖZELLİKLERİ
- S21 – 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
- S21+ – 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
- S21 Ultra – 6.8 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform yonga seti
- Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 2100 yonga seti
- Android 11 işletim sistemi
- One UI 3.1 arayüzü
- S21 ve S21: 12MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 64MP telefoto lens
- S21 Ultra: 108 MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 10MP telefoto lens (3x zoom) + 10MP periskop lens (10x zoom, 100x Space Zoom)
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ & S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST
- 4000mAh (S21) / 4800mAh (S21+) / 5000mAh (S21 Ultra) batarya kapasitesi
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