HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı

Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı

25.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı. Note serisinin yeni varisi muhtemelen S21 Ultra olacak. İşte özellikleri.

Samsung’un uzun bir süredir Galaxy Note ailesini sonlandıracağı söyleniyordu. Bu iddialar Samsung tarafından yalanlanmıştı. Bugün gelen bilgilere göre Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını FCC’den aldı. Yani tepe model S-Pen’i resmi olarak destekleyecek.

S-Pen’in, S21 Ultra’ya nasıl entegre edileceği henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar kalemin ayrı satılacağını ve telefonun içine sokulmayacağını söylüyor. Bazı kaynaklar ise tasarımsal ve işlevsellik açıdan S21 Ultra’daki S-Pen’in Note serisindeki gibi olacağını gözler önüne seriyor.

1.400 Euro fiyat bandını zorlaması beklenen Ultra modelin, 6.8 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelmesi öngörülüyor. Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM’den beslenecek olan bu tepe model 2021’in en güçlü modelleri arasında yer alacak.

Tam da Galaxy S21 öncesi: Samsung Apple göndermeli şarj cihazı reklamını kaldırdıTam da Galaxy S21 öncesi: Samsung Apple göndermeli şarj cihazı reklamını kaldırdı

SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİ ÖZELLİKLERİ

  • S21 – 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
  • S21+ – 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
  • S21 Ultra – 6.8 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform yonga seti
  • Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 2100 yonga seti
  • Android 11 işletim sistemi
  • One UI 3.1 arayüzü
  • S21 ve S21: 12MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 64MP telefoto lens
  • S21 Ultra: 108 MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 10MP telefoto lens (3x zoom) + 10MP periskop lens (10x zoom, 100x Space Zoom)
  • 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ & S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST
  • 4000mAh (S21) / 4800mAh (S21+) / 5000mAh (S21 Ultra) batarya kapasitesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdüFacebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü

Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü

Vivo V20 (2021) duyuruldu!

Vivo V20 (2021) duyuruldu!

Huawei Nova 8 Pro'nun özellikleri neler? Nova 8 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Huawei Nova 8 Pro'nun özellikleri neler? Nova 8 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Apple TV 2021 oyun için üretilecek

2021 model Apple TV bambaşka bir cihaza dönüşebilir!

OnePlus 9 Lite 2021’de çok konuşulabilir

Bu telefon 2021’de çok konuşulabilir

Apple iPhone 13'ten çentik sürprizi

Kurulan hayaller bir sonraki bahara kalabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.