Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını aldı

Samsung’un uzun bir süredir Galaxy Note ailesini sonlandıracağı söyleniyordu. Bu iddialar Samsung tarafından yalanlanmıştı. Bugün gelen bilgilere göre Galaxy S21 Ultra S-Pen sertifikasını FCC’den aldı. Yani tepe model S-Pen’i resmi olarak destekleyecek.

S-Pen’in, S21 Ultra’ya nasıl entegre edileceği henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar kalemin ayrı satılacağını ve telefonun içine sokulmayacağını söylüyor. Bazı kaynaklar ise tasarımsal ve işlevsellik açıdan S21 Ultra’daki S-Pen’in Note serisindeki gibi olacağını gözler önüne seriyor.

1.400 Euro fiyat bandını zorlaması beklenen Ultra modelin, 6.8 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelmesi öngörülüyor. Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM’den beslenecek olan bu tepe model 2021’in en güçlü modelleri arasında yer alacak.

SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİ ÖZELLİKLERİ