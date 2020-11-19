Galaxy S22 ailesi hakkında ilk bilgiler geldi

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S21 serisi henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak Mauri QHD, Samsung Galaxy S22 serisinden ilk sızıntı ile karşımıza çıktı. Kaynak, Samsung Galaxy S22’nin yaklaşan selefi Galaxy S21'den daha ince olacağını söyledi. Bu iyi bir haber olsa da kullanıcılar pil ömrü konusunda endişeleniyor.

GALAXY S22 DAHA KÜÇÜK PİL İLE GELEBİLİR

Galaxy S22’nin daha az pil kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Telefonun ince olmasından dolayı batarya kapasitesini küçülteceği söylenen Samsung’un 2022 yılına kadar bu sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Şimdilik S22’den gelen haberler bu kadar. Gelin hep birlikte daha yakın tarihte tanıtılacak olan S21’in özelliklerine bir göz atalım.

MUHTEMEL SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

S21 – 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran

S21+ – 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran

S21 Ultra – 6.8 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 875 Mobile Platform yonga seti veya sekiz çekirdekli Samsung Exynos 2100 yonga seti

Android 11 işletim sistemi

One UI 3.1 arayüzü

S21 ve S21: 12MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 64MP telefoto lens

S21 Ultra: 108 MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 10MP telefoto lens (3x zoom) + 10MP periskop lens (10x zoom, 100x Space Zoom)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ & S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

4000mAh (S21) / 4800mAh (S21+) / 5000mAh (S21 Ultra) batarya kapasitesi

Samsung'un bu yıl S21 ailesini şubat yerine ocak ayı içerisinde tanıtacağı söyleniyor.

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