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  4. Galaxy S22'nin Geekbech puanları farklı sonuçlar ortaya çıkardı

Galaxy S22'nin Geekbech puanları farklı sonuçlar ortaya çıkardı

23.09.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy S21'in üreticisi olan Samsung’un alıcıları cezbetmek için Galaxy S22 serisinde büyük iyileştirmeler yapacağı söyleniyor. Ancak ortaya çıkan Geekbench puanları söylenenin aksine oldukça şaşırtıcı oldu.

Galaxy S22'nin Geekbech puanları farklı sonuçlar ortaya çıkardı

Tıpkı önceki modellerde olduğu gibi Galaxy S22 serisi de Qualcomm Snapdragon ve Samsung Exynos yonga setlerinden güç alacak. Bu işlemcilerin geçici adları Snapdragon 895 ve Exynos 2200. Genellikle Snapdragon sürümü, Exynos varyantından daha güçlü oluyor. Ancak Snapdragon 895’e sahip Galaxy S22’nin ön Geekbech listesinde farklı sonuçlar ortaya çıkarması birçok kişiyi şaşırttı.

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İŞTE GALAXY S22'YE AİT OLDUĞU SÖYLENEN PUANLAR

8 GB RAM'e sahip ve Android işletim sistemi ile çalışan Galaxy S22 (SM-S901) Qualcomm varyantı, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde yalnızca 475 ve 1393 puan topladı. Farkında olmayanlar için bu puanlar, yeni nesil Snapdragon 800 serisi işlemci için çok düşük. Bu yılki Snapdragon 888, tek çekirdekli testte 900’ün üzerinde ve çok çekirdekli testte 3000’in üzerinde puana kolayca ulaşabiliyor.

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Bu özel liste ya sahte olabilir ya da kullanılan birim hala optimize edilmemiş olabilir. Kıyaslama için kullanılan cihazın ‘Güç tasarrufu modu’nun açık olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemek gerek.

Bu kıyaslama puanlarına karşı da benzer bir duyguya sahibiz. Her neyse, Ocak ayında gerçekleşebilecek olan bu telefonun lansmanına hala aylar var. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde daha da fazla kıyaslama listesiyle karşılaşmayı umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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