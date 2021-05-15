Galaxy Watch 4 ve Watch Active sızdırıldı

Galaxy Watch 4 bu yılın sonlarında piyasaya çıktığında Samsung’un Tizen platformunu Wear OS ile değiştireceği bildiriliyordu. Son rapor, Şubat ayında aynı şeyi söyleyen Samsung içeriden Ice Universe’den daha önceki bir raporu doğruluyor gibi görünüyor. MT (Twitter’da FrontTron aracılığıyla) Kore haberlerinden gelen bir rapora göre, Samsung bu yaz her ikisi de Wear OS çalıştıracak iki giyilebilir cihaz (Galaxy Watch 4 ve Galaxy Active 4) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 hakkında şimdiden bilgi paylaşımı başladı. Bunların her ikisi de, son birkaç yılda giyilebilir cihazlar için büyük bir strateji değişikliğiyle Wear OS by Google’ı çalıştıracak. Tizen ile ilgili sorun, Samsung’u Google ile tekrar çalışmaya iten üçüncü taraf uygulamaların olmamasıydı.

Yeni işbirliğiyle, Wear OS akıllı saatlerinin genellikle bilindiğinden daha iyi bir pil ömrü sağlaması planlanıyor. Galaxy Watch 4 42mm ve 46mm boyutlarında gelirken, Watch Active 4 40mm ve 42mm modellerinde satışa sunulacak. İlki “geleneksel saat tasarımına” sahipken, ikincisi “rahat ve sade bir tasarıma” sahip olacak. Her iki cihaz da bazen söylentilere göre kan şekeri okuma özelliğini desteklemeyecek. Söz konusu özellik, gelecekteki bir Samsung giyilebilir cihazına gelebilir veya gelmeyebilir.

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