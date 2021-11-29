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Galaxy Z Flip3 5G, Time dergisinin listesinde

29.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un Galaxy Z Fold3 ile birlikte tanıtılan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip3 5G, TIME dergisinin "2021'in En İyi 100 Buluşu" listesine girdi.

Galaxy Z Flip3 5G, Time dergisinin listesinde

Samsung’un açıklamasına göre, şirketin en yeni modeli Galaxy Z FIip3 5G TIME Dergisi’nin dünyanın her yerinden 2021’in diğer çığır açan icatlarına yer verdiği "2021'in En İyi 100 Buluşu" listesine girmeyi başardı.

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ÜÇ NESİL SONRA ELDE ETTİ

Galaxy Z FIip3 5G’nin bu listede yer alması, Samsung'un üç nesil katlanabilir inovasyondan sonra elde ettiği bir başarı oldu.

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Şirketin aktardığı kadarıyla TIME Dergisi, Galaxy Z FIip3 ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçtiğimiz yıllarda üreticiler, akıllı telefonların işlevselliğini 2000’li yıllardaki kapaklı cep telefonların taşınabilirliği ile birleştirmeye çalıştı ancak orta düzey sonuçlar ortaya çıktı. Samsung ise Galaxy Z FIip3 ile sonunda bu birleşimi tam olarak gerçekleştirdi. Galaxy Z Flip 20 yıl öncekiler kadar kompakt bir cihaz, ancak telefonu açtığınızda küçük bir ekran ve fiziksel tuş takımı yerine canlı bir 6,7 inç ekranla karşılaşıyorsunuz. Ön kapakta yer alan başka bir ekran sayesinde de cihaz katlanmış durumdayken mesajlarınıza ya da çağrılarınıza kolayca erişebiliyorsunuz.”

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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