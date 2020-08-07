Galaxy Z Fold 2'ye taze rakip: Google'dan katlanabilir akıllı telefon geliyor!

Katlanabilir akıllı telefon piyasası yükselmeye devam ediyor. Bunda Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticilerin payı çok büyük. Zira bu üç üretici, pazarda katlanabilir akıllı telefonlarıyla yer alıyorlar. Ancak 9to5Google tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu üçlüye dördüncü bir isim katılacak; Google.

GOOGLE PASAPORT RAPORLARDA LİSTELENDİ

Google hakkında yayınlanan raporda, Pixel 5a ve sonrası düşünülerek geliştirilen üç farklı Pixel akıllı telefon listelendi. Rapora göre Pixel 5a'nın dışındaki cihazların kod adları; Raven, Oriole ve Pasaport. Raven ve Oriole'un Pixel 6 ve Pixel 6 XL'nin kodu olduğu belirtilse de, Pasaport'un hikayesinin çok farklı olduğu söyleniyor. Zira, iddialara göre Pasaport, Google yapımı ilk katlanabilir akıllı telefonun kod adı.

KATLANABİLİR TELEFON GEREKSİZ DEMİŞTİ

Katlanabilir akıllı telefon konusu aslında Google için yeni bir gelişme değil. Daha önce Google'ın bir katlanabilir akıllı telefon prototipi yaptığı biliniyordu. Fakat Google'ın Pixel ekibi tarafından katlanabilir akıllı telefonlar 'şu an için gereksiz' görülmüştü. Raporla birlikte anlaşılan o ki Google bir katlanabilir Pixel telefonu artık gerekli görüyor.

