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Galaxy Z Fold 4 ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı

13.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un yeni nesil katlanabilir ekranlı modeline ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Galaxy Z Fold 4 ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı

Samsung, kısa süre önce yeni nesil katlanabilir ekranlı modellerini tanıtmıştı. Yeni nesil Z Fold modelleri genel olarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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Samsung Z Fold 3 modelinde önemli bir yeniliğe gitmiş ve ekran altı kamera özelliğine yer vermişti. Bu özellik haricinde Z Fold 3 ile S Pen desteği de seriye kazandırılmıştı. Peki yeni nesil Z Fold serisinde ne gibi yenilikler olacak?

Z Fold 3 modeli henüz yeni tanıtılmış olsa da şimdiden Z Fold 4 hakkındaki ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sizlerin de bildiği üzere Z Fold 3 modelinde parmak izi okuyucusu telefonun yan bölümünde yer alan güç tuşunun üzerine yerleştirilmişti.

EKRAN ALTINA ALINIYOR

İddialara göre Z Fold 4 modelinde ise parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilecek. Yani başka bir değişle Galaxy Z Fold 4 modeli ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelecek. Elbette bu ekran altı parmak izi okuyucusunun ne derece verimli olacağını telefon çıktığında görebileceğiz. Zira Z Fold serisinde farklı bir ekran türü kullanılıyor. Dolayısıyla bu ekranın altına parmak izi okuyucusu yerleştirmek, normal bir OLED ekrana oranla çok daha zor olabilir.

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Samsung
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