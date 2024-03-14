1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Seçmen listeleri 4 Ocak'ta belirlenmişti. CHP buradaki bazı şüpheli seçmenler için harekete geçti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi.