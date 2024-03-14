1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Türkiye artık 31 Mart gecesi seçilecek yeni belediye başkanlarını beklemeye başladı. Adaylar, anketler konuşulurken seçimlerin yaklaşmasıyla seçim güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Siirt'te belirlenen şüpheli durum bu tartışmaları daha da alevlendirdi.
Seçmen listeleri 4 Ocak'ta belirlenmişti. CHP buradaki bazı şüpheli seçmenler için harekete geçti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi.
Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi.
CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş ilçe seçim kuruluna itiraz etti ancak itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde: