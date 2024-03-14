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  4. 1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.03.2024 09:41
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Seçimlere artık sayılı günler kaldı. Seçim güvenliliği tartışmaları şimdiden başlarken Siirt ve 4 ilden gelen şüpheli durumlar gözleri buralara çevirdi. Bir evde tam 2 bin 99 seçmen belirlendi. CHP bu durum üzerine harekete geçti ancak bir sonuç alamadı. İşte şüpheli durumların görüldüğü diğer iller...

Türkiye artık 31 Mart gecesi seçilecek yeni belediye başkanlarını beklemeye başladı. Adaylar, anketler konuşulurken seçimlerin yaklaşmasıyla seçim güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Siirt'te belirlenen şüpheli durum bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Manşet yönlendirme

Seçmen listeleri 4 Ocak'ta belirlenmişti. CHP buradaki bazı şüpheli seçmenler için harekete geçti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi.

BİR EVDE 2 BİN 99 SEÇMEN

BİR EVDE 2 BİN 99 SEÇMEN

Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi.

İTİRAZ ETTİ, SONUÇ ÇIKMADI

İTİRAZ ETTİ, SONUÇ ÇIKMADI

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş ilçe seçim kuruluna itiraz etti ancak itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM TESPİT EDİLDİ

5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM TESPİT EDİLDİ

CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

  • Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın
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Anahtar Kelimeler:
seçim Siirt seçmen
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