1000 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? 2021 hakim ve savcı alımı başvuru tarihi ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katılmış olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde 1000 hakim ve savcı alımı yapılacağını açıkladı. Peki 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? İşte 2021 hakim ve savcı alımı başvuru tarihi...

1000 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

Hakim ve savcı alımlarıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde konuştu.

Gül, törende yapmış olduğu konuşmada, hakim ve savcı alımı yapacaklarını açıkladı, alımlar konusunda tarih merak edilirken, Gül 2021 yılı sonunu işaret etti.