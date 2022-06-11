12-18 Haziran haftası burçları neler bekliyor?12-18 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

12-18 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 6 – 12 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın en büyük hareketliliğinin Yay ayında gerçekleşecek olan dolunay oluşturacak. 14 Haziran’da gerçekleşecek dolunayın etkisiyle ruh halinizde dengesizlikler hissedebilir ve olaylara karşı karar verme konusunda sabırsız davranabilirsiniz. Bu haftayı dah sakin geçirmek sonraki dönemlerde daha verimli sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

12-18 HAZİRAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Aylarca veya belki yıllarca tasarruf ettikten sonra 14 Haziran’da gerçekleşecek dolunayın etkisiyle uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanacaksınız. Bu sadece rahatlatıcı bir kaçamak değil, yıllardır hayalini kurduğunuz bir yolculuk! Bu deneyim, zihninizi genişletmek için iyi gelecek. Sadece tüm ayrıntıları iki kez kontrol ettiğinizden emin olun çünkü Neptün bu dolunay ile bir açı oluşturduğunda biraz karışıklık yaşayabilirsiniz.

BOĞA 14 Haziran’da gerçekleşecek olan dolunay özellikle aşk hayatınızdaki belirsiz havayı dağıtmanız için iyi bir fırsat sunacak. Bu sayede partnerinizle aranızdaki gerilimi çözmeniz için bir an yakalayabilirsiniz. Çoğu zaman ilişkinin yürümesi için her şeyi feda ediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu hafta ilişkinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için adım atacak ve partnerinizle daha önce konuşmaya cesaret edemediğiniz konuları gündeme getireceksiniz.

İKİZLER Bu hafta sizin için “Ya şimdi ya da asla” sözünün somut bir göstergesi olarak ilerleyecek. 14 Haziran’da gerçekleşecek olan dolunayın etkisiyle kendinizi biraz daha net ifade etmek isteyeceksiniz. Hayatınızın kontrolünü kaybetmiş gibi hissettiğiniz bir dönemin içinde geçiyorsunuz ve bu durum karar verirken belirli önceliklerinizi düşünmeden hareket etmenize neden oluyor. Artık hayatınızın kontrolünü elinize alarak karar vermenin tam zamanı!

YENGEÇ 14 Haziran’da gerçekleşecek olan dolunay tüm hafta karışıklıklıkla dolu bir havanın etkili olmasına neden olacak. İşlerinizi rayına oturtmak için biraz sakin kalarak kontrollü hareket etmeniz gerekiyor. Karar vermeden önce güvendiğiniz arkadaşlarınız ya da aile üyelerinizin fikrine danışabilirsiniz.