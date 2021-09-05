12 yaş üstü aşı olabilecek mi? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

2021-2022 eğitim öğretim yılı başlıyor ve aşılama sürecinde yaş sınırının 12'ye düştüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaş üstü çocukların da aşı randevularını sistemden alabileceğini duyurdu. Aşı randevusu MHRS veya e-nabız üzerinden alınabiliyor. İşte ayrıntılar...

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tamamlandı. 12 yaş ve üstü aşı randevularını artık MHRS veya e-nabız üzerinden alabilir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikle MHRS'ye giriş yapın. Ardından sağ üst tarafta bulunan "randevu al" kısmına tıklayın. T.C kimlik numarası ve şifre ile birlikte aile hekimizini seçin ve aşı randevunuzu tamamlayın.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA E-Nabız sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Öncelikle "enabiz.gov.tr" internet adresine ulaşım sağlayın. Ardından "e-Devlet ile giriş" kısmından sisteme ulaşabilirsiniz.

Sayfada yer alan "COVİD-19 aşı durumu sorgulama" kısmından aşı randevusu oluşturabilirsiniz.