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12 yaş üstü aşı olabilecek mi? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

05.09.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de aşılama sürecinde toplam yapılan aşı sayısı 97 milyon 175 bin 940 olurken 1. doz uygulanan kişi sayısı 49 milyon 586 bin 271, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 38 milyon 312 bin 581 oldu. Aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürüldüğü duyuruldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı başlıyor ve aşılama sürecinde yaş sınırının 12'ye düştüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaş üstü çocukların da aşı randevularını sistemden alabileceğini duyurdu. Aşı randevusu MHRS veya e-nabız üzerinden alınabiliyor. İşte ayrıntılar...

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tamamlandı. 12 yaş ve üstü aşı randevularını artık MHRS veya e-nabız üzerinden alabilir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikle MHRS'ye giriş yapın. Ardından sağ üst tarafta bulunan "randevu al" kısmına tıklayın. T.C kimlik numarası ve şifre ile birlikte aile hekimizini seçin ve aşı randevunuzu tamamlayın.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

E NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA
E-Nabız sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Öncelikle "enabiz.gov.tr" internet adresine ulaşım sağlayın. Ardından "e-Devlet ile giriş" kısmından sisteme ulaşabilirsiniz.
Sayfada yer alan "COVİD-19 aşı durumu sorgulama" kısmından aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı randevuları bakanlık tarafından belirlenen öncelik sırasına göre verilir. Öncelik sıralamasında değilseniz aşı randevusu alamazsınız. İlerleyen zamanlarda tekrar deneyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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