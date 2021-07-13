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15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru sayfası...

13.07.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu ile ilgili önemli bir haber geldi. Bakan Soylu, 15 yaş altı çocuklar için e-Devlet üzerinden ve nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapmayı sağlayacak yeni uygulamayı duyurdu. Peki 15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru sayfası...

15 yaş altı çocuklar için e-Devlet üzerinden kimlik başvurusunda bulunulabilecek. Bakan Soylu, nüfus müdürlüklerine gidilmesine gerek kalmadan kimlik başvurusu yapabilmeyi sağlayan yeni uygulamayı paylaştı. Peki 15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte uygulamanın detayları...

15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Soylu, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" şeklinde konuştu.
Şu anda altyapı çalışmalarının devam ettiği duyurulan uygulamanın TÜRKSAT ile test çalışmaları sürmekte.
15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru linki belli olduğunda ise ayrıntılar sayfamızda yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet

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