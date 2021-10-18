18 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Haftanın belirli günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.