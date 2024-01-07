20 yıldır süren gelenek, asılan pankartla son buldu! "İnşallah bizim köyde başladı, ülkemizdeki bütün köylere de örnek olur"

"SON 20 SENEDİR TAZİYE YEMEĞİ VERİLİYOR"

Köy olarak ortak karar aldıklarını anlatan muhtar Doğan, "Taziye yemeğinde yemekle ilgilenip vatandaşlarla ilgilenemediklerinden dolayı muhtarlığımıza müracaat ettiler. Biz de böyle bir karar aldık. Dinimizde de yok bu konu. İnsanlar mağdur oluyor. Onun için bu kararı almış bulunduk. Sosyal medyada da yankı buldu. Bizi destekleyenler çok oldu. İnşallah Türkiye'de, Kırıkkale'de ve bütün Müslüman ülkelerinde bu yaygınlaşır. Bizim öncülük yapmış olduğumuz bu konu her tarafta Müslümanlara iyilik olarak döner inşallah. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Son 20 senedir taziye yemeği veriliyor. Cenazenin olduğu gün öğlen namazı kılınıyor. Hemen arkasından da pide veriliyor" dedi.