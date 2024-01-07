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20 yıldır süren gelenek, asılan pankartla son buldu! "İnşallah bizim köyde başladı, ülkemizdeki bütün köylere de örnek olur"

07.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'nin Ahılı köyünde yaşayan vatandaşların aldığı ortak kararla cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı. 20 yıldır süren gelenek, köy meydanına asılan ve üzerinde "Cenaze evine yemek götürülür. Bundan dolayı cenazelerimizde taziye yemeği kaldırılmıştır" ifadesi bulunan pankartla sona erdi. 36 yıldır bu köyde yaşadığını söyleyen köy sakini Emrah Erduran ise, "İnşallah bizim köyde başladı, ülkemizdeki bütün köylere de örnek olur." şeklinde konuştu.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde yaşayan vatandaşların aldığı ortak kararla cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı. 20 yıldır süren gelenek, köy meydanına asılan pankartla son buldu.

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"CENAZE EVİNE YEMEK GÖTÜRÜLÜR"

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Ahılı köyünde ikamet eden vatandaşlar, cenazelerde taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda ortak karar aldı. Muhtarlık tarafından köy meydanına asılan pankartla taziye yemeği uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu. Köyün birkaç bölgesine asılan duyuru pankartında ise, "Cenaze evine yemek götürülür. Bundan dolayı cenazelerimizde taziye yemeği kaldırılmıştır" ifadesi kullanıldı. Ahılı köyü muhtarı Davut Doğan, cenazelerde taziye yemeği uygulamasını köyde yaşayan vatandaşların tavsiyesi üzerine kaldırdıklarını belirterek, taziye yemeğinin insanlara maddi ve manevi yönde zarar verdiğini söyledi.

"SON 20 SENEDİR TAZİYE YEMEĞİ VERİLİYOR"

"SON 20 SENEDİR TAZİYE YEMEĞİ VERİLİYOR"

Köy olarak ortak karar aldıklarını anlatan muhtar Doğan, "Taziye yemeğinde yemekle ilgilenip vatandaşlarla ilgilenemediklerinden dolayı muhtarlığımıza müracaat ettiler. Biz de böyle bir karar aldık. Dinimizde de yok bu konu. İnsanlar mağdur oluyor. Onun için bu kararı almış bulunduk. Sosyal medyada da yankı buldu. Bizi destekleyenler çok oldu. İnşallah Türkiye'de, Kırıkkale'de ve bütün Müslüman ülkelerinde bu yaygınlaşır. Bizim öncülük yapmış olduğumuz bu konu her tarafta Müslümanlara iyilik olarak döner inşallah. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Son 20 senedir taziye yemeği veriliyor. Cenazenin olduğu gün öğlen namazı kılınıyor. Hemen arkasından da pide veriliyor" dedi.

"İNSANLARIN CENAZESİYLE UĞRAŞMASI LAZIM, ACISINI YAŞAMASI LAZIM"

"İNSANLARIN CENAZESİYLE UĞRAŞMASI LAZIM, ACISINI YAŞAMASI LAZIM"

Muhtar Doğan, "Daha önceki yıllarda cenaze evine eş dost akraba komşu kim varsa onlar yemek götürürdü. Komşuların getirdiği yemekler yenilir. İnsanlar acısını yaşardı. Ama şimdi öyle değil; insanların cenazesi oluyor, 'Hadi pide yaptıralım, hadi yemek yaptıralım' diye telaşa düşüyorlar. Bu yüzden dolayı kaldırmak istedik. Başardık, köyümüzde şu anda yapılmıyor. İnsanların cenazesiyle uğraşması lazım, acısını yaşaması lazım" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ CENAZE SAHİPLERİNE YARDIMCI OLABİLMEK"

"AMACIMIZ CENAZE SAHİPLERİNE YARDIMCI OLABİLMEK"

Cenaze sahiplerine yardımcı olmak için taziye yemeği uygulamasını kaldırdıklarını ifade eden köy sakini Uğur Dağaşan, "Muhtarımızın bahsettiği gibi bu köyümüzde son 20 senedir milletimizde algı oluşmuş. O yaptırıyor da ben niye yaptırmayayım, yaptırmazsam millet bana ne der, bu tür bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu hep görüyoruz. Muhtarımız sağ olsun hep ön ayak oldu. Biz de böyle bir pankart hazırladık. Amacımız cenaze sahiplerine yardımcı olabilmek" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİZİM KÖYDE BAŞLADI, ÜLKEMİZDEKİ BÜTÜN KÖYLERE DE ÖRNEK OLUR"

"İNŞALLAH BİZİM KÖYDE BAŞLADI, ÜLKEMİZDEKİ BÜTÜN KÖYLERE DE ÖRNEK OLUR"

Köy sakini Emrah Erduran ise, "36 yıldır bu köyde yaşıyorum. Muhtarımızın da desteğiyle köyde taziye yemeğini kaldırdık. Gerek durumu iyi olmayanlar için gerek iyi olanlar için de çok yüklü miktarda para tutuyordu. Milleti mağdur ediyordu, kalkması da iyi oldu. İnşallah bizim köyde başladı, ülkemizdeki bütün köylere de örnek olur. Bu tarz cenaze yemekleri ortadan kalkar, cenaze evlerine yemek götürülür" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale cenaze taziye köy gelenek
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