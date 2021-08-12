2021 AÖL ek ders kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2021 AÖL ek ders kayıt yenileme ücretleri...

AÖL ek sınav kayıt yenileme ile ilgili detaylar araştırılıyor. AÖL kayıt yenileme tarihlerinin başlayıp başlamadığı Açık Öğretim öğrencileri tarafından merak konusu. Peki başvuru sürecinde neler yapılmalı ve 2021 AÖL ek ders kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖL EK DERS KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi yani AÖL kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor.

Eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren öğrenciler, Ağustos ayında gerçekleşecek ek sınavlar öncesinde AÖL kayıt yenileme işlemini tamamlamak istemekte. 9 Ağustos'ta başlamış olan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süreçte başvurusunu yapmış olan öğrenciler ek sınavlara katılma hakkı da elde etmiş olacak.

AÖL kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrencilerin 50 Türk Lirası kayıt yenileme ücretini anlaşmalı olunan bankalara yatırmaları gerekmekte. Yine başvuru döneminde öğrencilerin AÖL bilgi sisteminde bulunan adres ve telefon bilgilerini de güncel tutmaları gerekiyor.