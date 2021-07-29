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  4. 2021 hemşirelik taban puanları! 2021 hemşirelik bölümü başarı sıralaması...

2021 hemşirelik taban puanları! 2021 hemşirelik bölümü başarı sıralaması...

29.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Taban puanı ve başarı sıralaması en çok merak edilen bölümler arasında ise hemşirelik bölümü bulunuyor. Peki 2021 hemşirelik taban puanları ne kadar? İşte 2021 hemşirelik bölümü başarı sıralaması...

Haziran ayında düzenlenen YKS sınavının açıklanmasının sonrasında öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Hemşirelik bölümünün taban puanları da merak ediliyor. Peki 2021 hemşirelik taban puanları ne kadar oldu? İşte hemşirelik bölümü bulunduran üniversiteler...

2021 hemşirelik taban puanları...

2021 YKS sınavı sonrası hemşirelik bölümü için 2021 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Geçen seneye ait olan son yerleştirme puanları öğrenciler tarafından merak ediliyor.
TYT ve YKS sınavına göre gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilmekte.
ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklandı.

İşte 2021 yılı hemşirelik taban puanları...

İşte 2021 yılı hemşirelik taban puanları...
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ÖSYM
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