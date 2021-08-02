2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru cevap anahtarı...

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınav sonrası araştırılıyor. Kitapçıktaki soru ve cevapların bir kısmı yayınlandı. Peki 2021 KPSS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

2021 KPSS sınavına giren adaylar tarafından KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'ları kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Sınava katılan adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilmiş olan sınav sorularının hepsine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek.