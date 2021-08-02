HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru cevap anahtarı...

2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru cevap anahtarı...

02.08.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümü yayınlandı. Sınava katılan adaylar 2021 KPSS soru ve cevaplarını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 KPSS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır? İşte 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru cevap anahtarı...

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınav sonrası araştırılıyor. Kitapçıktaki soru ve cevapların bir kısmı yayınlandı. Peki 2021 KPSS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

2021 KPSS sınavına giren adaylar tarafından KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'ları kurumun internet sitesinde yayınlandı.
Sınava katılan adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilmiş olan sınav sorularının hepsine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! Marmaris'teki yangına havadan müdahale istedi

Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! Marmaris'teki yangına havadan müdahale istedi

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.