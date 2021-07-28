2021 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları sorgulama sayfası

2021 YKS sonuçları açıklandı! Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. 26 – 27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, internet üzerinden YKS sınav sonuçları sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte 2021 YKS sonuçları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.