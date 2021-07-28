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2021 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları sorgulama sayfası

28.07.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklandı! ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar için adayların heyecanı da başladı. ÖSYM sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldığını belirtti. Adaylar, ÖSYM şifreleri ve kullanıcı adlarıyla giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte 2021 YKS sınav sonuçları sorgulama sayfası!

2021 YKS sonuçları açıklandı! Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. 26 – 27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, internet üzerinden YKS sınav sonuçları sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte 2021 YKS sonuçları!

YKS sonuç sorgulama sayfası için TIKLAYIN!

2021 YKS sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Üniversite tercihleri ne zaman?

Üniversite tercihleri ne zaman?
2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri için bekleyişte.
YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Halis Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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