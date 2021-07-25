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2021 YKS sonuçları: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç sorgulama sayfası

25.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) milyonlarca öğrenci ter döktü. Sınavın ardından ise üniversite eğitimi için meraklanan adaylar, YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Milyonlarca öğrencinin birbiriyle yarıştığı YKS’de, sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli oldu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS için adaylar, 26 – 27 Haziran tarihlerinde ter döktü. Binlerce kişinin girdiği sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken, sınava giren adayların en çok araştırdığı konulardan biri 2021 YKS sonuçları oldu. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenecek.

YKS tercihleri ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman?
YKS sonuçlarının Ağustos tarihinden sonra açıklanmasının ardından tercih süresi 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Daha sonra tercih süresi içerisinde tekrar tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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