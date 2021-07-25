2021 YKS sonuçları: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç sorgulama sayfası

YKS için adaylar, 26 – 27 Haziran tarihlerinde ter döktü. Binlerce kişinin girdiği sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken, sınava giren adayların en çok araştırdığı konulardan biri 2021 YKS sonuçları oldu. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?