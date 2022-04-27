HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir?

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir?

27.04.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı devam ederken vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ayrıca, Ramazan-ı Şerifin 27’nci gecesi olan bu önemli geceye ilişkin mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. günüdür. Kadir Gecesi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed, inananlara namaz kılmayı emir buyur etmiştir.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?
İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.