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  4. 2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi: İstanbul ilçelerinde fark büyük, Beşikçioğlu'nu şaşırtacak fark...

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi: İstanbul ilçelerinde fark büyük, Beşikçioğlu'nu şaşırtacak fark...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2024 23:17
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31 Mart'a doğru giderken son viraja girildi. Önümüzdeki günlerde seçim yasakları devreye girecek ve anket sonuçları artık paylaşılamayacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği oranla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma son anketini yayınladı. İstanbul'un ilçelerindeki büyük oran farkları dikkat çekerken Ankara'da Etimesgut'ta da son durum belli oldu. Öte yandan Yöneylem de İstanbul Büyükşehir için son çalışmasını duyurdu.

Seçim haftasına yaklaşılırken anket şirketleri gaza bastı. Neredeyse her gün yeni sonuçlar açıklanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin dışında İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler için sonuçları yakından takip ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaptıkları çalışmalarla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma Şirketi son anketlerini duyurdu.

İŞTE SON ANKETLER

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk yayınında İstanbul ilçeleri Beyoğlu, Büyükçekmece, Kağıthane ve Sarıyer, Ankara ilçesi Etimesgut, Manisa ve ilçesi Turgutlu ile Balıkesir'deki son anket sonuçlarını paylaştı.

AK Parti adayları Beyoğlu ve Kağıthane'de büyük farkla önde görülürken CHP adayları Sarıyer ve Büyükçekmece'de önde yer aldı.

Turgutlu'da nefes kesen yarış ise dikkat çekti. MHP, CHP ve Yeniden Refah adayının oy oranlarının yakınlığı 'atbaşı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Yöneylem Araştırma ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi için son anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 38,3 oranında oy alırken Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum yüzde 34,6 oranında destek görüyor.

Kararsızların dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 44,5 olurken Murat Kurum'un oy oranı yüzde 40,3'e çıkıyor.

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Ekrem İmamoğlu Ankara İstanbul Murat Kurum anket sonar
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