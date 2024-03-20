2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi: İstanbul ilçelerinde fark büyük, Beşikçioğlu'nu şaşırtacak fark...

Seçim haftasına yaklaşılırken anket şirketleri gaza bastı. Neredeyse her gün yeni sonuçlar açıklanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin dışında İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler için sonuçları yakından takip ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaptıkları çalışmalarla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma Şirketi son anketlerini duyurdu.
Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk yayınında İstanbul ilçeleri Beyoğlu, Büyükçekmece, Kağıthane ve Sarıyer, Ankara ilçesi Etimesgut, Manisa ve ilçesi Turgutlu ile Balıkesir'deki son anket sonuçlarını paylaştı.
AK Parti adayları Beyoğlu ve Kağıthane'de büyük farkla önde görülürken CHP adayları Sarıyer ve Büyükçekmece'de önde yer aldı.
Turgutlu'da nefes kesen yarış ise dikkat çekti. MHP, CHP ve Yeniden Refah adayının oy oranlarının yakınlığı 'atbaşı' yorumlarını beraberinde getirdi.
Yöneylem Araştırma ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi için son anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 38,3 oranında oy alırken Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum yüzde 34,6 oranında destek görüyor.
Kararsızların dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 44,5 olurken Murat Kurum'un oy oranı yüzde 40,3'e çıkıyor.