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23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

23.06.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık olarak bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini koruyor. Günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan vaka ve ölüm sayılarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Haziran 2021Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Günlük olarak koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde koronavirüse ilişkin günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı 23 Haziran tablosunun açıklanıp, açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

İşte 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam eden koronavüris salgını vaka, ölüm ve iyileşen sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosu merak edilmeye başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından resmi internet sitelerinde günlük olarak salgına ilişkin verilerin yer aldığı tablo vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ediyor.

AŞILAMA HIZ KAZANDI

AŞILAMA HIZ KAZANDI
Pandemi sürecinde aşılamanın hız son haftalarda hız kazanmasıyla kademeli olarak normalleşmeye devam ediliyor.

AŞI YAŞI 25'E İNDİRİLDİ

AŞI YAŞI 25'E İNDİRİLDİ
Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlara göre aşı yaşını 30 yaştan 25'e indirildiği de duyuruldu.

MASKELERİN KALDIRILMASI ÖN GÖRÜLÜYOR

MASKELERİN KALDIRILMASI ÖN GÖRÜLÜYOR
Sokağa çıkma ve seyahat yasakları tümüyle kaldırılırken aşılamanın gidişatına göre ilerleyen günlerde maske kullanımının da kaldırılması ön görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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