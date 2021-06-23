23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Günlük olarak koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde koronavirüse ilişkin günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı 23 Haziran tablosunun açıklanıp, açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

İşte 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosu

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam eden koronavüris salgını vaka, ölüm ve iyileşen sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosu merak edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi internet sitelerinde günlük olarak salgına ilişkin verilerin yer aldığı tablo vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ediyor.

AŞILAMA HIZ KAZANDI Pandemi sürecinde aşılamanın hız son haftalarda hız kazanmasıyla kademeli olarak normalleşmeye devam ediliyor.

AŞI YAŞI 25'E İNDİRİLDİ Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlara göre aşı yaşını 30 yaştan 25'e indirildiği de duyuruldu.