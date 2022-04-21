23 Nisan mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile kutlama sözleri

23 Nisan mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının birinci senesinde kutlanmaya başlanan ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün için En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile kutlama sözleri internette araştırılmaya başlandı. Biz de günün anlam ve önemini vurgulayan en güzel sözleri sizler için hazırladık. İşte 23 Nisan mesajları ve sözleri...
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!
23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.
Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.
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