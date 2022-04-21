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23 Nisan mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile kutlama sözleri

21.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan mesajları ve sözleri, Cumartesi günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanır. En yeni, resimli 23 Nisan mesajları ve sözlerini sizler için derledik.

23 Nisan mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının birinci senesinde kutlanmaya başlanan ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün için En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile kutlama sözleri internette araştırılmaya başlandı. Biz de günün anlam ve önemini vurgulayan en güzel sözleri sizler için hazırladık. İşte 23 Nisan mesajları ve sözleri...

23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.
Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mustafa Kemal Atatürk
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