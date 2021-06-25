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25 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

25.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde günlük olarak yayınlanan vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı tablo şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı'ınca resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya genelinde koronavirüse karşın aşılama süreci başlamış olsa da günlük vaka ve ölüm sayılarındaki değişimler araştırılmaya devam ediliyor. Peki 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

25 Haziran günlük vaka sayısı kaç oldu?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden koronavüris salgınındaki son durum verileri merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'nca resmi internet sitesinde koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayılarının yer aldığı tablo günlük olarak yayınlanıyor.

AŞILAMA SÜRECİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

AŞILAMA SÜRECİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de aşılama sürecine geçildi. Öyle ki son haftalarda hız kazanarak en çok aşı uygulayan ülkeler arasında ilk dokuzda yer aldı.

GENÇLER İÇİN KOLLAR SIVANDI

GENÇLER İÇİN KOLLAR SIVANDI
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından aşılamanın hız kazanması ile aşı yaşının 25 yaşa kadar düşürüldüğü açıklanmıştı.

AŞI YAŞI 18'E İNDİRİLDİ

AŞI YAŞI 18'E İNDİRİLDİ
Pandemi sürecinde koronavirüs salgınına ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak dün yaptığı açıklamada aşı yaşının 18'e çekildiğini müjdeledi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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