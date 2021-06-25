Sağlık Bakanlığı'ınca resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya genelinde koronavirüse karşın aşılama süreci başlamış olsa da günlük vaka ve ölüm sayılarındaki değişimler araştırılmaya devam ediliyor. Peki 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

25 Haziran günlük vaka sayısı kaç oldu?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden koronavüris salgınındaki son durum verileri merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nca resmi internet sitesinde koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayılarının yer aldığı tablo günlük olarak yayınlanıyor.

AŞILAMA SÜRECİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de aşılama sürecine geçildi. Öyle ki son haftalarda hız kazanarak en çok aşı uygulayan ülkeler arasında ilk dokuzda yer aldı.

GENÇLER İÇİN KOLLAR SIVANDI Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından aşılamanın hız kazanması ile aşı yaşının 25 yaşa kadar düşürüldüğü açıklanmıştı.