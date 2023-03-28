27 Mart-2 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? 27 Mart-2 Nisan 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

27 Mart-2 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını duygusal konuların ön planda olduğu bir hafta bekliyor. Hayatınıza daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak ve durumları yeniden gözden geçirmek adına harekete geçeceksiniz. Bu hafta herkes için büyük sürprizlere gebe olacak.

27 MART- 2 NİSAN 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Merkür Jüpiter ile burcunuzda kavuştuğunda, kurmak istediğiniz hayatı düşünürken haftaya yeni bir ruh halinde başlayacaksınız. Bu, büyük planları eyleme geçirmek için harika bir zaman çünkü her şey sizin en yüksek hayrınıza olabilir. İlk izlenim başarıya götürebilir. Perşembe günü Mars Yengeç burcunda Satürn Balık burcunda üçgen açı yaptığında yuvanız sığınağınızdır. Kendiniz için güvenli bir yer yapmaya odaklanın. İster evinizi dekore edin, ister sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin. Bugün atılımlar için bir gün olabilir! Perşembe, Venüs Boğa burcunda ve değer bölgenizde Uranüs ile birleştiğinde büyük para kazanma konusunda güçlü olasılıklar getirebilir. Ayaklarınızın üzerinde durmanıza ve başarılı hissetmenize yardımcı olması için nihayet kendi paranızı kazanıyorsunuz. Harcamalarınıza özen gösterin.

BOĞA Bilinçaltı bölgenizde Merkür Jüpiter ile kavuşum yaparken haftaya duygularınızın derinliklerine inerek başlayacaksınız. Bu derin duyguları öğrenmenizle birlikte sonunda hak ettiğiniz cevapları aldığınız bir haftaya işaret edecek. Sizi korkuttuğu için adım atmaktan çekindiğiniz bazı durumlarla mücadele etmenin tam zamanı! Hayatınızı değiştiren büyük bir buluşa doğru hareket ediyorsunuz. Perşembe günü Yengeç burcundaki Mars Satürn Balık burcunda üçgen açı yaptığında arkadaşlarınızla zaman geçirin. Sizi gerçekten anlayan insanlarla hayatınızdaki meselelere dair derin sohbetler yapın. Perşembe, Venüs burcunuzda Uranüs ile birleştiğinde görünümünüzü değiştirmek için harika bir gün. Bahara özgüveninizi artırmaya yardımcı olacak yepyeni bir görünümle girin. Kendine özgü tarzını sergilemekten korkmayın. Gerçekten hakediyorsunuz!

İKİZLER Merkür sosyal bölgenizde Jüpiter ile kavuşurken bu haftaya yeni arkadaşlar ve bağlantılar edinerek başlayın. Bu durum ilgi odağı haline gelmenizi ve gözlerin sizin üzerinize çevrilmesini sağlayacak. Gerçekleşmelerine yardımcı olmak için umutlarınızı söyleyin ve bir dilek tutmaktan korkmayın. Perşembe günü Yengeç burcundaki Mars, Balık burcundaki Satürn ile üçgen açı yaptığında terfi alma ihtimaliniz çok yüksek. Para kazanma tutkunuz ve arzunuz, en önemli insanlar tarafından fark edilmek için daha çok çalışmanıza neden olacak. Venüs Boğa burcundaki Uranüs ile sizin bitiş bölgenizle birleştiğinde, güçlü bir ayrılma olasılığı da vardır. Yürümeyen bir ilişkiden sonra bir değişikliğe ihtiyacınız olduğuna karar verebilirsiniz. Değiştirilemeyecek olanı kabul edin ve daha parlak bir şeye geçin. Unutmayın bahar yeni başlangıçlar zamanıdır, o yüzden bırakın gitsin.

YENGEÇ Merkür Koç burcunda ve kariyer bölgenizde Jüpiter ile kavuşum yaptığında haftaya yükselme olasılığıyla başlayacaksınız. Yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkacak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için karşılaştığınız fırsatları en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Ufkunuzu genişletmek istiyorsanız, Perşembe günü Mars burcunuzdaki Satürn Balık burcunda üçgen açı yaptığında okula geri dönmeyi veya biraz seyahat etmeyi düşünün. Yeni bir şey denemekten korkmayın çünkü bu süreçte kendiniz ve dünya hakkında farklı bilgiler edinebilirsiniz. Perşembe, sosyal bölgenizde Venüs Uranüs'le birleştiğinde yeni arkadaşlar edinmek için harika bir gün. Eşsiz bir arkadaş grubu oluştururken, hayatın her kesiminden insanlarla tanışmak kolaydır. İlk başta biraz tuhaf görünen biri, yeni dostunuz olabilir.