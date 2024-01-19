3 kadını öldüren katilin kızı, eski erkek arkadaş kurbanı oldu!

Manisa'da Saruhanlu ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan 24 yaşındaki Melike A. , zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

