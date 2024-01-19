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  4. 3 kadını öldüren katilin kızı, eski erkek arkadaş kurbanı oldu!

3 kadını öldüren katilin kızı, eski erkek arkadaş kurbanı oldu!

19.01.2024 20:05 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı sağlık memuru kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Öldürülen Melika Akpınar'ın 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Necati Akpınar'ın kızı olduğu öğrenildi.

Manisa'da Saruhanlu ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan 24 yaşındaki Melike A. , zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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ESKİ SEVGİLİSİNE ATEŞ AÇTI!

ESKİ SEVGİLİSİNE ATEŞ AÇTI!

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike A'ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

HAYATINA GİREN 3 KADINI ÖLDÜREN ZANLININ KIZI

HAYATINA GİREN 3 KADINI ÖLDÜREN ZANLININ KIZI

Melike A’nın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A'nın kızı olduğu öğrenildi.

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katil erkek arkadaş kız arkadaş
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