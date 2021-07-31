31 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

Bayram sonrası görülen vaka sayısındaki yükseliş devam ediyor. Bayram öncesi 5 bin civarında açıklanan vaka sayısı bayram sonrasında 22 bini gördü. 30 Temmuz 2021 Cuma açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 22 bin 83 olduğu bilgisi yer aldı. İşte ayrıntılar...

31 Temmuz vaka sayısı kaç oldu?

30 Temmuz 2021 Cuma açıklanan koronavirüs tablosunda, yapılan test sayısının 256 bin 460 olduğu bilgisi yer aldı.

Geçtiğimiz gün vaka sayısının 22 bin 83, vefat sayısının 69, iyileşen sayısının ise 5 bin 752 olduğu açıklandı.

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 73 milyon 103 bin 383 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 974 bin 516, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 27 milyon 246 bin 40 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 1 milyon 410 bin 562 doz aşı yapıldığını duyurdu.