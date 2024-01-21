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  4. 5 yıldızlı otelin sahilinde erkek cesedi! Son 5 günde sayı 6 oldu: Batmış tekne ihtimali... DNA için İstanbul'dan geldiler

5 yıldızlı otelin sahilinde erkek cesedi! Son 5 günde sayı 6 oldu: Batmış tekne ihtimali... DNA için İstanbul'dan geldiler

21.01.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Aksu'da 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Bölgede son 5 günde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi. Cesedi bulan Deniz Güneş, sahile balık tutmaya geldiğini belirtirken "Önce kütük sandım" dedi. Bölgede batmış tekne ihtimali üzerinde durulurken; Antalya'da 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi, DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Antalya'daki sahillerde peş peşe bulunan cesetlere bir yenisi daha eklendi. Bugün saat 10.00 sıralarında Aksu Mahallesi Kemerağzı Mahallesi turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada bir erkek cesedi daha bulundu. Böylelikle bölgede son 5 günde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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SAHİLE BALIK TUTMAYA GELMİŞLER

SAHİLE BALIK TUTMAYA GELMİŞLER

Babası Abdülaziz Güneş ile sahile balık tutmaya gelen Deniz Güneş, bir süre sahilde dolaştıktan sonra sahilde ceset görünce babasının yanına koşarak durumu anlattı.

Abdülaziz Güneş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışması esnasında yakınlardaki bir otelden getirilen plaj havlusuyla cesedin üzeri örtüldü. Cansız beden, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'ÖNCE KÜTÜK SANDIM'

'ÖNCE KÜTÜK SANDIM'

Deniz Güneş, "Burada biraz geziniyordum, belki bir şeyler bulurum diye sonra olta attım. Yan tarafıma bir baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu fark ettim. Sonra babamın yanına koştum. Sonra da polisi aradık" dedi. Abdülaziz Güneş ise "Sabah balığa geldik. Oğlum görünce yanıma koşarak geldi ve 'Orada bir ceset var' dedi. Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Baya uzun süre olmuş öleli. Çünkü sadece kemikleri vardı" diye konuştu.

BATMIŞ TEKNE İHTİMALİ

BATMIŞ TEKNE İHTİMALİ

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset
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