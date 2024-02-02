6 Şubat'ta yerle bir olan binalar çökmemiş(!) Rönesans Rezidans'ın müteahhidinden akılalmaz sözler

'Cennetten bir köşe' diye sattıkları daireler yüzlerce insanın mezarı oldu! Rönesans Rezidans'ın 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığı hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deprem sonrası hakkında kırmızı bülten çıkarılıp İstanbul'da yakalanan, rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, ifadesinde "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı. Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi'' sözleriyle kendini savundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

