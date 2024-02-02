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  4. 6 Şubat'ta yerle bir olan binalar çökmemiş(!) Rönesans Rezidans'ın müteahhidinden akılalmaz sözler

6 Şubat'ta yerle bir olan binalar çökmemiş(!) Rönesans Rezidans'ın müteahhidinden akılalmaz sözler

02.02.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin konuştuğu Rönesans Rezidans davası hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan, bilirkişi tarafından rezidansta saptanan kusurlar şaşkına çevirdi. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun da akıllara zarar bir savunmaya imza attı. Tutuklardan kimi "Hatırlamıyorum" dedi, diğerleri de kusurları olduğunu reddetti.

'Cennetten bir köşe' diye sattıkları daireler yüzlerce insanın mezarı oldu! Rönesans Rezidans'ın 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığı hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deprem sonrası hakkında kırmızı bülten çıkarılıp İstanbul'da yakalanan, rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, ifadesinde "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı. Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi'' sözleriyle kendini savundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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RÖNESANS REZİDANS İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. 250 daireden oluşan rezidansta 296 kişi hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya’nın da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp tutuklandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Rezidansın 2 bodrum, zemin ve 12 normal kat olmak üzere 15 katlı olduğu belirtilen iddianamede "Deprem sonucunda Rönesans Rezidans'ın yıkıldığı, 269 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise rezidanstaki kusurlara yer verildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "12 Şubat 2023'teki olay yeri inceleme ve görgü tespit tutanağında belirtildiği üzere beton malzemelerin yerinde döküm şeklinde ve düşük kalitede olduğu, beton parçalarının elle ufalandığı, kolon içerisinde bulunan demir donatıların arasında kiriş bağlantı noktasında malzemenin ayrışma yaptığı kum ve çakılın donatı içerisinde elle sökülebileceği tespit edildi.

Perde ve kolon numunelerinde yapılan karot basınç deneyinde beton değerinin olması gereken kriterleri sağlamadığı, kolon boyutları, kolon donatı alanı, perde boyutları, perde donatı alanı yetersizlikleri ve yetersiz donatı detaylandırması hususları tespit edildi. Bodrum kat üstü binanın kuzeydoğu cephesi dış kenar kolon ve perdelerinde bırakılan pencere türü boşluğun kısa kolon etkisiyle binanın bu noktadan kırılıp göçebileceğinin gözlemlendiği, bodrum kat kolon-kiriş birleşimlerinde kolon etriyelerinin devam ettirilmediği, kolon etriyelerinin 135 derece yerine 90 derece yapıldıkları tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
deprem rönesans rezidans mehmet yaşar coşkun
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