7 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

"7 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı?" , "Günlük vaka sayısı kaç oldu?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre vaka sayısının 5 bin 299, vefat sayısının ise 37 olduğu öğrenilmişti. Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloyu artık aşılama verileri ile birlikte paylaşıyor. İşte ayrıntılar...

7 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz gün paylaşılan 6 Temmuz 2021 Salı gününe ait tabloda toplam test sayısının 226 bin 651 olduğu öğrenildi.

Vatandaşların en çok merak ettiği vaka sayısının 5 bin 299, vefat sayısının ise 37 olduğu belirtildi.

İyileşen sayısının ise 4 bin 446 olduğu duyuruldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA Türkiye'de aşılama sürecinde yapılan toplam aşı sayısı 55 milyon 325 bin 112 oldu.