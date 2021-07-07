"7 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı?" , "Günlük vaka sayısı kaç oldu?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre vaka sayısının 5 bin 299, vefat sayısının ise 37 olduğu öğrenilmişti. Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloyu artık aşılama verileri ile birlikte paylaşıyor. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu
Geçtiğimiz gün paylaşılan 6 Temmuz 2021 Salı gününe ait tabloda toplam test sayısının 226 bin 651 olduğu öğrenildi.
Vatandaşların en çok merak ettiği vaka sayısının 5 bin 299, vefat sayısının ise 37 olduğu belirtildi.
İyileşen sayısının ise 4 bin 446 olduğu duyuruldu.
TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de aşılama sürecinde yapılan toplam aşı sayısı 55 milyon 325 bin 112 oldu.
1.doz uygulanan kişi sayısı 36 milyon 868 bin 664, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 201 bin 825 oldu.
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