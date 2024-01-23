8 kişinin cansız bedeni kıyıya vurmuştu! Antalya sahillerinde ceset devriyesi! Sahil Güvenlik ve polis Kaş'tan Belek'e kadar her yeri arıyor

Antalya sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri de denizdeki devriye görevlerini artırdı. Sahil Güvenliğe ait çok sayıda gemi ve botun yanı sıra DEGAK dalış timleri Kaş, Belek, Gazipaşa'nın da arasında olduğu geniş bir bölgede 24 saat görev yapıyor. Kaş'a kadar tüm sahil şeridi incelenirken, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan çalışmalara katılıyor.
Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından hem polis hem de Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor.
Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.
Antalya’nın kıyılarında son günlerde görülen cesetlerle ilgili Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri devriye görevlerini artırdı. TCSG-33, TCSG-915, TCSG-70, KB-63 tekne Sahil Güvenlik gemi ve botlarının yanı sıra sahil güvenlik helikopteri ve DEGAK dalış timleri 24 saat görev yapıyor.
Kentin en doğu ilçesi Gazipaşa’dan en batıdaki Kaş’a kadar tüm sahil şeridi detaylı şekilde inceleniyor. Su üstündeki ceset arama çalışmalarında özel görüş sistemine sahip, termal kameraları bulunan drondan da faydalanılıyor. Dalgıç ekipleri de sık sık şüphelenilen noktalara dalış yaparak su altında ceset olup olmadığını tespit etmek için çalışma sürdürüyor.
Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak tarihinde kayıp ihbarı yapılan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1’nci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas’ın son olarak görüldüğü Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yerde başka cansız bedenlerin olma ihtimalini değerlendirerek, arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Denizdeki akıntının şelalenin döküldüğü yerde yoğunlaşması nedeniyle bu bölgede özel bir arama gerçekleştiren ekipler, şüpheli bir duruma rastlamadı.
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