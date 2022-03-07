8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Önemi nedir? Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 2022?

Dünya Kadınlar Günü, her yıl Mart ayının 8. gününde kutlanıyor. Bu sene de coşkuyla kutlanacağı öngörülen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım devam ederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Önemi nedir? Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 2022? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı geçmişte yaşanan hazin bir olaya dayanır. Bu olay, kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak için verdiği savaşın başlangıcı olarak görülür.

8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlattı

Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can verdi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR? Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.