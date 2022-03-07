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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Önemi nedir? Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 2022?

07.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım sürerken kadın haklarının çıkış noktasını temsil eden bu günün nasıl ortaya çıktığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Önemi nedir? Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 2022? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları, yaşananlar ile günün anlam ve önemini sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Dünya Kadınlar Günü, her yıl Mart ayının 8. gününde kutlanıyor. Bu sene de coşkuyla kutlanacağı öngörülen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım devam ederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Önemi nedir? Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 2022? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı geçmişte yaşanan hazin bir olaya dayanır. Bu olay, kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak için verdiği savaşın başlangıcı olarak görülür.
8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlattı
Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can verdi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?
Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.
İlk senelerde belli bir tarih belirlenmemişti fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü Türkiye
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