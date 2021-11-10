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  4. 83 yıldır miletinin kalbinde... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz

83 yıldır miletinin kalbinde... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Öte yandan her yaştan vatandaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın sözleri dikkat çekti. Sağ, "Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim" dedi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında 7’den 77’ye Türkiye’nin bir çok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti. Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.

''ONU ÇOK ÖZLEDİM''

Her yaştan vatandaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, "Onu çok özledim" sözleri ise dikkat çekti.

Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül Sağ, "Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı" diye konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise, "Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim" dedi.

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İzmir’den gelen Tansu Taşcıoğlu, "Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir’den geliyorum bunun için" diye konuştu. Eskişehir’den gelen Sevim Gür , "72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka" şeklinde konuştu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İşte Türkiye'nin dört bir yanından ATA'ya saygı duruşundan kareler...

SAAT 9'U 5 GEÇE HAYAT 1 DAKİKA DURDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde, bütün yurtta anma törenleri düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda D-100 Karayolunda 09.05’te hayat durdu. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sürücüler saat 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşu için araçlarını durdurdu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından trafik normale döndü.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Saatler 09.05 gösterdiğinde sirenler çaldı ve Taksim'de hayat durdu.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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