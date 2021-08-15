93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru ve cevapları 2021...

2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için adaylar 14 Ağustos tarihinde ter döktü. 93. ÖGG sınavı sonrası sınav hakkında da pek çok araştırma yapılmaya başlandı. Peki 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi sınavı adayları için beklenen sınav günü geldi. Dün saat 10.00'da yapılan 93. ÖGG'nin sonuçları ve soruları için ise tarihler merak edilmeye başlandı.

14 Ağustos Cumartesi yapılan 93. ÖGG sınavının soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanması için 17 Ağustos 2021 tarihi planlanmakta.

SINAV SONUÇLARI 3 EYLÜL'DE! Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için ilgiyle takip edilen sınav sonuçları ise 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.