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93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru ve cevapları 2021...

15.08.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için adaylar dün itibariyle ter döktü. Sınav sonrası sonuçların ve cevap anahtarlarının açıklanma tarihi merak konusu oldu. Peki 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav soru ve cevapları 2021...

2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için adaylar 14 Ağustos tarihinde ter döktü. 93. ÖGG sınavı sonrası sınav hakkında da pek çok araştırma yapılmaya başlandı. Peki 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi sınavı adayları için beklenen sınav günü geldi. Dün saat 10.00'da yapılan 93. ÖGG'nin sonuçları ve soruları için ise tarihler merak edilmeye başlandı.
14 Ağustos Cumartesi yapılan 93. ÖGG sınavının soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanması için 17 Ağustos 2021 tarihi planlanmakta.

SINAV SONUÇLARI 3 EYLÜL'DE!

SINAV SONUÇLARI 3 EYLÜL'DE!
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için ilgiyle takip edilen sınav sonuçları ise 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.
Sınav sonuçlarına ise bu link üzerinden erişebilecek: https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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