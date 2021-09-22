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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL sınavları ne zaman?

22.09.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık lisede eğitime devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye koyuldu. Kayıtlarını tamamlamış olan öğrenciler sınav tarihini beklerken, henüz kayıt yapamayanlar ise kayıtlar için tarihleri araştırıyor. Bu esnada AÖL sınavları tarihleri de açıklandı. Peki Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Açık lise için kayıtlarını tamamlamış olan öğrenciler sınav tarihini beklemeye koyuldu. Henüz kayıt yapamayan öğrenciler ise kayıtlar için tarihlerini merak ediyor. Peki AÖL Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE 1. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık lise kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için 2021-2022 1. dönem kayıtları sürüyor. İlk kayıt ve kayıt yenileme sürecinde kayıtlarını tamamlamamış olan öğrenciler sınavlara katılamayacak.
2021-2022 AÖL iş takvimine göre, 6 Eylül tarihinde başlamış olan 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

KAYIT YENİLEME 4 EKİM VE 8 EKİM ARASI

KAYIT YENİLEME 4 EKİM VE 8 EKİM ARASI
Mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise 04 Ekim 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılmış olacak. Adaylar, ilgiyle takip ettiği sınav için AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 1. dönem sonu sınavları 4 ve 5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
AÖL
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