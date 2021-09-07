Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru nereden yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar mübaşir, şoför, zabıt katibi, infaz ve koruma memuru gibi personel alımı yapılacak alanları sorguluyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak koşuluyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Adalet Bakanlığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 13-24 Eylül 2021 tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.