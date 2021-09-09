Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nasıl sorgulanır?

Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği günden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belli oluyor. Sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alacağı biliniyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenleniyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil.

AKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre söz konusu sınavın sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR? a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır. c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.