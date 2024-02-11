Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor! "Sana kırmızı hiç yakışmıyor" yazan da var "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" yazan da

"BÖYLE ŞEYLERİ ATIYORUM, GETİRİP SATABİLİRİM"

Ürünleri inceleyen Sefa Gürdamar, "Bayağı iyi, ilginç buldum. Sosyal medyada gördüm. Kendim de bir şeyler getirmek istedim ama hemen satabilir miyim emin olamadım açıkçası. Bende eskiden kalan küçük objeler var, diğer türlü böyle şeyleri zaten atıyorum. Birkaç tane atamadığım şey var, kurşun asker gibi tarihi bir şey. Daha da sadeleşmeye gittiğim için getirip satabilirim." ifadelerini kullandı.