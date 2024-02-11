Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor! "Sana kırmızı hiç yakışmıyor" yazan da var "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" yazan da

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala, Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede 'Eski Sevgili Pazarı' kuruldu. 'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.
Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti.
Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.
Tezgahta eski sevgililerinden kalma eşyaları sattığını belirten Yiğit Sahur "Biz şu anki kız arkadaşımla birlikte internette, sosyal medyada gördük. Biriktirmişiz bir şekilde. Kendisiyle de konuşarak, elimizdeki diğer eski ilişkilerimizden kalma eşyaları da toplayarak buraya geldik ve satışa başladık.
İlginç diyaloglar çıkıyor burada yoğun bir ilgi var, bugün biraz hava kapalıydı ondan gelen azdı ama yoğunluk olacaktır diye düşünüyorum. Ürünlerin üzerindeki notların da bir kısmını kız arkadaşımla birlikte yazdık, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalma ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti biz de burada tezgahta satışa koyduk." dedi.
Ürünleri inceleyen Sefa Gürdamar, "Bayağı iyi, ilginç buldum. Sosyal medyada gördüm. Kendim de bir şeyler getirmek istedim ama hemen satabilir miyim emin olamadım açıkçası. Bende eskiden kalan küçük objeler var, diğer türlü böyle şeyleri zaten atıyorum. Birkaç tane atamadığım şey var, kurşun asker gibi tarihi bir şey. Daha da sadeleşmeye gittiğim için getirip satabilirim." ifadelerini kullandı.