HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor! "Sana kırmızı hiç yakışmıyor" yazan da var "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" yazan da

Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor! "Sana kırmızı hiç yakışmıyor" yazan da var "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" yazan da

11.02.2024 13:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler, ürünlerin üzerine "Sana kırmızı hiç yakışmıyor" gibi ilginç notlar da yerleştirerek satışa sundu. Yiğit Sahur, "Şu anki kız arkadaşımla birlikte sosyal medyada bu pazarın kurulacağını gördük. Elimizde önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları toplayarak satış yapmaya başladık. Yoğun da bir ilgi var, daha ilginç diyaloglar da yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala, Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede 'Eski Sevgili Pazarı' kuruldu. 'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

nisantasinda-eski-sevgili-pazari_8010_dhaphoto2Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

"SANA KIRMIZI HİÇ YAKIŞMIYOR", "ZAMANSIZ GİTTİ, PİLİMİZ BİTTİ" VE DAHA NİCESİ...

Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti.

Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

"ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ"

"ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ"

Tezgahta eski sevgililerinden kalma eşyaları sattığını belirten Yiğit Sahur "Biz şu anki kız arkadaşımla birlikte internette, sosyal medyada gördük. Biriktirmişiz bir şekilde. Kendisiyle de konuşarak, elimizdeki diğer eski ilişkilerimizden kalma eşyaları da toplayarak buraya geldik ve satışa başladık.

"BURADA YOĞUN BİR İLGİ VAR"

"BURADA YOĞUN BİR İLGİ VAR"

İlginç diyaloglar çıkıyor burada yoğun bir ilgi var, bugün biraz hava kapalıydı ondan gelen azdı ama yoğunluk olacaktır diye düşünüyorum. Ürünlerin üzerindeki notların da bir kısmını kız arkadaşımla birlikte yazdık, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalma ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti biz de burada tezgahta satışa koyduk." dedi.

"BÖYLE ŞEYLERİ ATIYORUM, GETİRİP SATABİLİRİM"

"BÖYLE ŞEYLERİ ATIYORUM, GETİRİP SATABİLİRİM"

Ürünleri inceleyen Sefa Gürdamar, "Bayağı iyi, ilginç buldum. Sosyal medyada gördüm. Kendim de bir şeyler getirmek istedim ama hemen satabilir miyim emin olamadım açıkçası. Bende eskiden kalan küçük objeler var, diğer türlü böyle şeyleri zaten atıyorum. Birkaç tane atamadığım şey var, kurşun asker gibi tarihi bir şey. Daha da sadeleşmeye gittiğim için getirip satabilirim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pazar Nişantaşı 14 şubat 14 şubat sevgililer günü eski sevgili
En Çok Okunan Haberler
Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.