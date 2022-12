Ağzınıza sürmeyin! Vücudu iltihaplandırıyor, dayanılmaz ağrılara yol açıyor

DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Versus Arthritis hayır kurumu, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden “mümkünse kaçınılmalı veya azaltılmalıdır” diye açıkladı. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler listesinde tereyağı, ghee, yağlı et ve peynir bulunur. Çalışmalar, doymuş yağların yağ dokunuzun iltihaplanmasına neden olabileceğini bulmuştur. Geçmiş araştırmalara göre bu, artritik eklemlerinizin etrafındaki yüksek iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidir. Sağlık kuruluşu, "Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor" diyor.