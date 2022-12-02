HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağzınıza sürmeyin! Vücudu iltihaplandırıyor, dayanılmaz ağrılara yol açıyor

Ağzınıza sürmeyin! Vücudu iltihaplandırıyor, dayanılmaz ağrılara yol açıyor

02.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artrit, eklemlerde meydana gelen vücut tarafından üretilen iltihabik durumlara deniliyor. Artrit bazı dönemlerde artış gösterebiliyor. Artritin artmasına artrit alevlenmeleri deniliyor. Bu artışın nedenleri arasında yanlış beslenme bulunuyor. Yediğimiz bazı yiyecekler vücuttaki iltihapların artmasına ve dayanılmaz ağrılar yaşamamıza neden olabiliyor. İşte vücuttaki iltihabı artıran kaçınılması gereken yiyecekler...

Artrit, ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabiliyor. Bu da eklemlerde yüksek ağrılar yaşanmasına yol açıyor. Artrit alevlenmeleri, artrit semptomlarının birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen bir süre boyunca ciddi şekilde kötüleştiği zamandır. Yenilen yemek de dahil olmak üzere alevlenmeyi tetikleyebilecek bazı şeyler vardır.

Ekran görüntüsü 2022-12-02 091913

Artrit nedeniyle insanların “genel” bir hastalık hissi, gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı yaşayabileceğini belirtiliyor. Genellikle enfeksiyonlardan ve iltihaplanmayı artıran fiziksel veya zihinsel stresten kaynaklanırlar. Ama yiyeceklerin de etkisi var.Joint Flex markasına göre, “kaçınılması gereken” gıdalar iltihaba neden olabilen gıdalardır.

Ekran görüntüsü 2022-12-02 091953

Bu, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri içerir. Glütene duyarlı bazı kişiler, glüten ve kazein içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınmaktan da fayda görebilir.

ARTRİT ALEVLENMELERİNE NEDEN OLAN YİYECEKLER

GLÜTEN VE KAZEİN

GLÜTEN VE KAZEİN
Artritli birçok insanda olduğu gibi glütene özellikle duyarlıysanız, glüten ve kazein içeriği yüksek gıdaları keserek rahatlayabilirsiniz. Arthritis Foundation şöyle açıklıyor: "Eklem ağrısı çeken ve buğday, arpa ve çavdarda bulunan glütene veya süt ürünlerinde bulunan kazeine duyarlı kişiler bunlardan kaçınarak rahatlayabilir. "Ve glutenin ince bağırsağa zarar veren ve bazen eklem ağrısına neden olan bir otoimmün tepkiyi başlattığı çölyak hastalığı teşhisi konan kişiler, glütensiz bir diyet benimsediklerinde rahatlayabilirler."

DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER
Versus Arthritis hayır kurumu, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden “mümkünse kaçınılmalı veya azaltılmalıdır” diye açıkladı. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler listesinde tereyağı, ghee, yağlı et ve peynir bulunur. Çalışmalar, doymuş yağların yağ dokunuzun iltihaplanmasına neden olabileceğini bulmuştur. Geçmiş araştırmalara göre bu, artritik eklemlerinizin etrafındaki yüksek iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidir. Sağlık kuruluşu, "Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor" diyor.

ŞEKERLİ GIDALAR

ŞEKERLİ GIDALAR
Çok fazla şekerli yiyecek yemek iltihaplanmaya neden olabilir. Sitokin adı verilen enflamatuar kimyasalların salınmasına neden olur. Artritli kişilerde sitokinler zaten yüksek sayıdadır. Uzmanlar genel olarak tüm besin gruplarından oluşan dengeli bir beslenmeyi önerir: meyveler ve sebzeler, nişastalı yiyecekler, et, balık, yumurta ve fasulye, süt ürünleri, yağlar ve şekerler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
peynir artrit eklem ağrısı Ağrı artrit nedir doymuş yağ eklem ağrıları glüten nedir iltihap yiyecek

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Helallik istedikten sonra otomobilinde intihar etti

Helallik istedikten sonra otomobilinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.