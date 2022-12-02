Ağzınıza sürmeyin! Vücudu iltihaplandırıyor, dayanılmaz ağrılara yol açıyor

Artrit, ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabiliyor. Bu da eklemlerde yüksek ağrılar yaşanmasına yol açıyor. Artrit alevlenmeleri, artrit semptomlarının birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen bir süre boyunca ciddi şekilde kötüleştiği zamandır. Yenilen yemek de dahil olmak üzere alevlenmeyi tetikleyebilecek bazı şeyler vardır.

Artrit nedeniyle insanların “genel” bir hastalık hissi, gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı yaşayabileceğini belirtiliyor. Genellikle enfeksiyonlardan ve iltihaplanmayı artıran fiziksel veya zihinsel stresten kaynaklanırlar. Ama yiyeceklerin de etkisi var.Joint Flex markasına göre, “kaçınılması gereken” gıdalar iltihaba neden olabilen gıdalardır.

Bu, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri içerir. Glütene duyarlı bazı kişiler, glüten ve kazein içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınmaktan da fayda görebilir.