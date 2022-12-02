Ağzınıza sürmeyin! Vücudu iltihaplandırıyor, dayanılmaz ağrılara yol açıyor

Artrit, ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabiliyor. Bu da eklemlerde yüksek ağrılar yaşanmasına yol açıyor. Artrit alevlenmeleri, artrit semptomlarının birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen bir süre boyunca ciddi şekilde kötüleştiği zamandır. Yenilen yemek de dahil olmak üzere alevlenmeyi tetikleyebilecek bazı şeyler vardır.
Artrit nedeniyle insanların “genel” bir hastalık hissi, gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı yaşayabileceğini belirtiliyor. Genellikle enfeksiyonlardan ve iltihaplanmayı artıran fiziksel veya zihinsel stresten kaynaklanırlar. Ama yiyeceklerin de etkisi var.Joint Flex markasına göre, “kaçınılması gereken” gıdalar iltihaba neden olabilen gıdalardır.
Bu, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri içerir. Glütene duyarlı bazı kişiler, glüten ve kazein içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınmaktan da fayda görebilir.
ARTRİT ALEVLENMELERİNE NEDEN OLAN YİYECEKLER
GLÜTEN VE KAZEİN
Artritli birçok insanda olduğu gibi glütene özellikle duyarlıysanız, glüten ve kazein içeriği yüksek gıdaları keserek rahatlayabilirsiniz. Arthritis Foundation şöyle açıklıyor: "Eklem ağrısı çeken ve buğday, arpa ve çavdarda bulunan glütene veya süt ürünlerinde bulunan kazeine duyarlı kişiler bunlardan kaçınarak rahatlayabilir. "Ve glutenin ince bağırsağa zarar veren ve bazen eklem ağrısına neden olan bir otoimmün tepkiyi başlattığı çölyak hastalığı teşhisi konan kişiler, glütensiz bir diyet benimsediklerinde rahatlayabilirler."
DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER
Versus Arthritis hayır kurumu, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden “mümkünse kaçınılmalı veya azaltılmalıdır” diye açıkladı. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler listesinde tereyağı, ghee, yağlı et ve peynir bulunur. Çalışmalar, doymuş yağların yağ dokunuzun iltihaplanmasına neden olabileceğini bulmuştur. Geçmiş araştırmalara göre bu, artritik eklemlerinizin etrafındaki yüksek iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidir. Sağlık kuruluşu, "Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor" diyor.
ŞEKERLİ GIDALAR
Çok fazla şekerli yiyecek yemek iltihaplanmaya neden olabilir. Sitokin adı verilen enflamatuar kimyasalların salınmasına neden olur. Artritli kişilerde sitokinler zaten yüksek sayıdadır. Uzmanlar genel olarak tüm besin gruplarından oluşan dengeli bir beslenmeyi önerir: meyveler ve sebzeler, nişastalı yiyecekler, et, balık, yumurta ve fasulye, süt ürünleri, yağlar ve şekerler.