AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

Anket sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de son yapılan ankete göre değişim yaşanabilir. ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yarışı AK Partili rakibi Alinur Aktaş'ın önünde götürüyor.
2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP Bursa'yı az bir farkla kaybetmişti. Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. Anket sonuçlarına göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik'te ise Zeynep A. Serintürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
İşte ORC Araştırma'nın Bursa anketi sonuçları:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
• Mustafa Bozbey: %41,4
• Alinur Aktaş: %38,3
• Kararsızım: %10,3
• Nilüfer: İbrahim Alagöz
• Mudanya: Baran Güneş
• Gemlik: Zeynep A. Serintürk