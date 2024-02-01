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  4. AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

01.02.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim heyecanı tüm şehirlerde giderek artarken anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Yerel seçim anketi son olarak Bursa için yapıldı. ORC Araştırma, Bursa'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 20 yıldır AK Parti'nin yönettiği ilde yapılan anketten sürpriz sonuçlar çıktı. İşte AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı…

Anket sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de son yapılan ankete göre değişim yaşanabilir. ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yarışı AK Partili rakibi Alinur Aktaş'ın önünde götürüyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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2019 SEÇİMİNİ AZ BİR FARKLA KAYBETTİ

2019 SEÇİMİNİ AZ BİR FARKLA KAYBETTİ

2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP Bursa'yı az bir farkla kaybetmişti. Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. Anket sonuçlarına göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik'te ise Zeynep A. Serintürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

İşte ORC Araştırma'nın Bursa anketi sonuçları:  

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?  

• Mustafa Bozbey: %41,4  

• Alinur Aktaş: %38,3  

• Kararsızım: %10,3

"İLÇELERDE CHP'Lİ ADAY ADAYLARINDAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER"

"İLÇELERDE CHP'Lİ ADAY ADAYLARINDAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER"

• Nilüfer: İbrahim Alagöz  

• Mudanya: Baran Güneş  

• Gemlik: Zeynep A. Serintürk

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Alinur Aktaş Bursa CHP ORC Araştırma anket orc son seçim anketi
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