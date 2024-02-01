AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

Anket sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de son yapılan ankete göre değişim yaşanabilir. ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yarışı AK Partili rakibi Alinur Aktaş'ın önünde götürüyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

