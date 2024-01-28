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Haliç'te araçlar yolda kaldı, birçok yer beyaza büründü! AKOM ve Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kar kendini gösterdi

28.01.2024 21:42 | Son Güncelleme:
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Silivri'nin yükseklerinde ise adeta lapa lapa kar yağdı. Öte yandan Haliç'de birçok araç yolda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını belirterek kar yağışının Salı gününe kadar süreceğini kaydetti.

Uyarıların ardından akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı. İstanbul'un bir çok bölgesinde de yağış etkisini gösterdi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Akşam saatlerinde ise İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de kar yağışı başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada "İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri olmak üzere kar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Salı öğlene kadar sürecek. TEM otoyolu kuzeyinde 20 cm’ye, E-5-TEM arasında 5 cm’ye kadar kar kalınlığı oluşacak. "
Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde ancak sürücüleri tedbirli olmaları noktasında özellikle uyarırız." ifadelerini kullandı.
Kara yollarda yakalananlar o anları sosyal medyadan paylaştı.
Haliç'te birçok araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kar
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