Haliç'te araçlar yolda kaldı, birçok yer beyaza büründü! AKOM ve Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kar kendini gösterdi

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Uyarıların ardından akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı. İstanbul'un bir çok bölgesinde de yağış etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde ise İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de kar yağışı başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada "İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri olmak üzere kar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Salı öğlene kadar sürecek. TEM otoyolu kuzeyinde 20 cm’ye, E-5-TEM arasında 5 cm’ye kadar kar kalınlığı oluşacak. "