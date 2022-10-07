HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Mevlid Kandili orucu iftar saati!

Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Mevlid Kandili orucu iftar saati!

07.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam ezanı kaçta okunuyor, sorusunun yanıtı Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün çok sayıda vatandaş Peygamber Efendimiz'e salavat getirecek, bolca dua edecek, sadaka verecek. Diyanet tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için yayımlanan akşam ezanı saatleri merak konusu oldu. Peki, 7 Ekim Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 7 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir için Mevlid Kandili orucu iftar saati...

Akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan detaylar İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihâna teşrif ettiği gece olarak bilinen Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 7 Ekim Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 7 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Mevlid Kandili orucu iftar saati haberimizde...

AKŞAM EZANI SAATİ! 7 EKİM 2022

Mevlid Kandili nedeniyle günü oruçlu geçiren vatandaşlar akşam ezanının okunmasının ardından oruçlarını açacak.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İşte 7 Ekim 2022 akşam ezanı vakitleri:

İstanbul'da akşam ezanı: 18:45

Ankara'da akşam ezanı: 18:30

İzmir'de akşam ezanı: 18:54

Bursa'da akşam ezanı: 18:45'te

İl il akşam namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?
İstanbul'da yaşayan ve Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutan kişiler oruçlarını saat 18:45'te akşam ezanı ile birlikte bozacaklar.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI
Akşam namazı 1. rekat:

“Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Akşam namazı 2. rekat:

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oruç Akşam namazı iftar vakti istanbul iftar saatleri istanbul iftar vakitleri istanbul iftar vakti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İlginizi Çekebilir

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.