Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Mevlid Kandili orucu iftar saati!

Akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan detaylar İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihâna teşrif ettiği gece olarak bilinen Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 7 Ekim Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 7 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Mevlid Kandili orucu iftar saati haberimizde...

AKŞAM EZANI SAATİ! 7 EKİM 2022

Mevlid Kandili nedeniyle günü oruçlu geçiren vatandaşlar akşam ezanının okunmasının ardından oruçlarını açacak.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? İşte 7 Ekim 2022 akşam ezanı vakitleri:



İstanbul'da akşam ezanı: 18:45



Ankara'da akşam ezanı: 18:30



İzmir'de akşam ezanı: 18:54



Bursa'da akşam ezanı: 18:45'te



İl il akşam namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız:



https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? İstanbul'da yaşayan ve Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutan kişiler oruçlarını saat 18:45'te akşam ezanı ile birlikte bozacaklar.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI Akşam namazı 1. rekat:



“Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet ederiz.



“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.



Euzü-besmele çekeriz.



Fatiha okuruz.



Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.



Rüku‘ya gideriz.



Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.